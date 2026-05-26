İzmir'den teklif yapmıştı! Kılıçdaroğlu cephesinden Özel'e yeni cevap

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in bugün İzmir mitinginde yaptığı, “Bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim” teklifine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden cevap geldi. İşte ayrıntılar…

Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Parti genel merkezinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Sarı, "Kitlesel bir toplantımız olacak cumartesi günü. Hazırlıklarımız devam ediyor. Partinin kendi gündelik işleriyle ilgili süreçleri takip ediyoruz." diye konuştu.

Özgür Özel'in İzmir'deki açıklamalarına da değinen Sarı, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde, 'bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz."

ÖZGÜR ÖZEL NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Bugün İzmir mitinginde konuşan Özgür Özel, "Kemal Bey'e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Eğer benden başka birisi seçimi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim." demişti.

Aparat Baston

Bastonluğundan medet umanlarla haşrolasın, aparat kemal :)) Sevsinler senin tiyatro beyanlarını.
