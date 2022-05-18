19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Perşembe günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın bankacılık işlemi yapılacak mı?

Yarın bankalar açık mı? Resmi tatillerde EFT havale yapılıyor mu?

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 19 Mayıs’ta banka şubeleri açık olmayacak. Bankacılık işlemleri mobil ve internet şubelerinden yapılacak. Önceki yıllarda hafta sonları, akşamları ve resmi tatillerde para gönderip işlemi yapılmıyordu. Ancak FAST sistemiyle birlikte yedi gün yirmi dört saat para gönderimi yapılabiliyor. FAST limiti ise 5 bin TL’dir. Tek seferde 5 bin TL gönderim yapmanız mümkün.