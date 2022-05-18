  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yarın bankalar açık mı? Resmi tatillerde EFT havale yapılıyor mu?
Yaşam

Yarın bankalar açık mı? Resmi tatillerde EFT havale yapılıyor mu?

Resmi tatil Fast limiti ne kadar? 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil. Bu sebeple pek çok kişi yarın yani 19 Mayıs’ta bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs’ta bankalar açık mı? 19 Mayıs banka çalışma saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-05-18 10:30:00 -
Yarın bankalar açık mı? Resmi tatillerde EFT havale yapılıyor mu?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Perşembe günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın bankacılık işlemi yapılacak mı?

Yarın bankalar açık mı? Resmi tatillerde EFT havale yapılıyor mu?

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 19 Mayıs’ta banka şubeleri açık olmayacak. Bankacılık işlemleri mobil ve internet şubelerinden yapılacak. Önceki yıllarda hafta sonları, akşamları ve resmi tatillerde para gönderip işlemi yapılmıyordu. Ancak FAST sistemiyle birlikte yedi gün yirmi dört saat para gönderimi yapılabiliyor. FAST limiti ise 5 bin TL’dir. Tek seferde 5 bin TL gönderim yapmanız mümkün.

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar teslimat yapacak mı?
19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar teslimat yapacak mı?

Yaşam

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar teslimat yapacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay