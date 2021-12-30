2021 yılıyla vedalaşmaya kısa bir süre kaldı. Bankacılık işlemleri olan ve bu işleri yılın son gününe bırakanlar “Yarın bankalar açık mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın bankalar yarım gün mü açık?

Yarın bankalar açık mı? Banka çalışma saatleri 31 Aralık Cuma

2022 yılına sayılı saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok kişi 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 31 Aralık resmi tatil değildir. Bu sebeple 31 Aralık Cuma günü bankalar her zamanki mesailerine uygun olarak hizmet verecektir. 1 Ocak ise resmi tatildir. Ancak 2022’nin ilk günü cumartesi gününe denk geliyor.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı