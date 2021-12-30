Yarın bankalar açık mı? Banka çalışma saatleri 31 Aralık Cuma
Yarın bankalar yarım gün mü açık? 31 Aralık sebebiyle pek çok kişi bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi?
2021 yılıyla vedalaşmaya kısa bir süre kaldı. Bankacılık işlemleri olan ve bu işleri yılın son gününe bırakanlar “Yarın bankalar açık mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın bankalar yarım gün mü açık?
Yarın bankalar açık mı? Banka çalışma saatleri 31 Aralık Cuma
2022 yılına sayılı saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok kişi 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 31 Aralık resmi tatil değildir. Bu sebeple 31 Aralık Cuma günü bankalar her zamanki mesailerine uygun olarak hizmet verecektir. 1 Ocak ise resmi tatildir. Ancak 2022’nin ilk günü cumartesi gününe denk geliyor.
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı