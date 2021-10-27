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Yaşam Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim Perşembe bankalar kaça kadar açık?
Yaşam

Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim Perşembe bankalar kaça kadar açık?

28 Ekim banka çalışma saatleri | Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil yapılacak. Banka işlemleri olanlar ise yarın bankaların kaça kadar açık olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bankalar ne zamana kadar açık? Bankalar perşembe günü açık mı? 28 Ekim bankalar saat kaçta kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:31:00 -
Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim Perşembe bankalar kaça kadar açık?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28-29 Ekim tarihlerinde bir buçuk günlük resmi tatil yapılacak. Resmi tatil öncesinde bankacılık işleri olanlar, bankaların çalışma gün ve saatlerini merak ediyor. Peki, yarın bankalar açılacak mı?

Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim Perşembe bankalar kaça kadar açık?

28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil. Bu sebeple bankalar öğlene kadar hizmet verecek. Banka şubelerinin saat 13.00’te kapanması bekleniyor. Resmi tatil ve hafta sonlarında ise fast ile para gönderimi işlemi bir seferde en fazla 1000 lira olarak mobil bankacılık üzerinden yapılabilecek. Diğer işlemler içinse 1 Kasım Pazartesi günü bankaların açılması beklenecek.

Ayrıca bayramlarda ve hafta sonlarında mobil şubeler üzerinden bazı faturalar ödenebiliyor ve cep telefonuna TL yükleme işlemleri yapılabiliyor.

Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

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