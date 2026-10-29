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Fırtına gibi giriş yaptı! Son 16 sezonun en golcü başlangıcı

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Fırtına gibi giriş yaptı! Son 16 sezonun en golcü başlangıcı

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 9 haftasında attığı 22 golle hücum gücünü ortaya koydu. Bordo mavililer, bu performansıyla son 16 sezonun en golcü başlangıçlarından birini de yapmış oldu.

#1
Foto - Fırtına gibi giriş yaptı! Son 16 sezonun en golcü başlangıcı

Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 4-3 ile geçen Trabzonspor, hücumdaki üretkenliğiyle ön plana çıkıyor. Ligin ilk 9 haftasında rakip fileleri 22 kez havalandıran bordo mavililer, 23 gol atan Fenerbahçe’nin ardından en golcü ikinci takım oldu.

#2
Foto - Fırtına gibi giriş yaptı! Son 16 sezonun en golcü başlangıcı

Karadeniz ekibi, bu performansıyla son 16 sezonun en golcü dönemlerinden birini yaşıyor. TRT Spor’un haberine göre, Trabzonspor, 2010-2011 sezonunun ilk 9 haftasında 23 gol kaydetmişti. Bu sezon ise aynı dönemde 22 gole ulaşan bordo mavililer, 16 sezon sonra hücumda benzer bir performans ortaya koydu.

#3
Foto - Fırtına gibi giriş yaptı! Son 16 sezonun en golcü başlangıcı

Trabzonspor’da Teknik Direktör Thomas Reis’in göreve gelmesiyle birlikte gol ortalamasındaki yükseliş de dikkat çekti. Ligin 5. haftasında takımın başına geçen Alman teknik adam yönetiminde 4 lig maçına çıkan bordo mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol attı. Böylece maç başına 3,25 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, hücumdaki üretkenliğini üst seviyeye taşıdı.

#4
Foto - Fırtına gibi giriş yaptı! Son 16 sezonun en golcü başlangıcı

Karadeniz ekibi, ilk 9 haftada ortaya koyduğu golcü performansı sezonun kalan bölümüne de taşımayı hedefliyor. Bordo mavililer, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı skor üretkenliğini sürdürerek ligde üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

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