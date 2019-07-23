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Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti... Dikkati bu gemi çekti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Fransız Donanması’na ait A-759 borda numaralı ’Dupuy De Lome’ adlı zırhlı istihbarat gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. ABD ve Yunanistan donanmalarına ait birer savaş gemisi de aynı saatlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

23 Temmuz 2019 Salı 06:23
Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti... Dikkati bu gemi çekti

Karadeniz’de yapılan ’Sea Breeze 2019’ tatbikatına katılan Fransız Donanması’na ait A-759 borda numaralı ’Dupuy De Lome’ adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Marmara Denizi’nden bugün saat 15.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, Ege Denizine yol aldı.

Yüksek teknolojiye sahip

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız filosuna katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri(uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde. Gemideki teknoloji, e-posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

ABD transfer gemisi

ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 8 borda numaralı 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma" saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

YUNAN GEMİSİ GEÇTİ

Yunanistan donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren P70 bordo numaralı "HS Grigoropoulos" adlı gemi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 05:19
  1. Çanakkale
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