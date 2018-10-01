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Yarım saat yağdı! Hayat felç oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesini etkisi altına alan sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak yağış yarım saat sürmesine rağmen caddeler sular altında kaldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:03
Yarım saat yağdı! Hayat felç oldu

Meteroloji’nin uyarısını yaptığı sağanak yağış bugün Bodrum’u vurdu. Yarım saat sağanak şeklinde yağan yağmur sokakları göle çevirdi, caddeler sular altında kaldı.

Bodrum’da, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, şiddetini arttırarak sağanak şeklinde yağmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniylesokak ve caddeler sular altında kaldı.-

Yaklaşık yarım saat boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Dereden taşan sular nedeniyle sokaklar göle döndü. Araçlar su baskınlarının neden olduğu caddelerden zorlukla geçti. Bodrum merkezinde dere sokak tamamen sulara gömüldü. Bitez’deki su baskınları nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

Anonslarla vatandaşlar uyarıldı

Yağmurun etkisini artırması ile birlikte Bodrum Belediyesi anonslarla vatandaşların dikkatli olması için uyarı geçti. Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre, aniden bastıran sağanak yağmurun metrekareye 45 kilo yağmur suyu düştüğünü ve gece yarısına kadar yağacak yağmurun etkisini yitireceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 16:03
  1. Muğla
  2. Bodrum

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