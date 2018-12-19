THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yarım kalan avokadoyu taze tutmanın yolları

Yarım kalan avokadoyu uzun süre nasıl saklarsınız? İşte uzun süre tüketmenin yolları…

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:13
Yarım kalan avokadoyu taze tutmanın yolları

AVOKADO  UZUN SÜRE NASIL SAKLANIR?

Avokadoyu kestikten sonra kararmadan saklamanın farklı yöntemleri vardır. Örneğin kesik bölgeye limon suyu sürerek saklayabilirsiniz. Ancak bu ve diğer yöntemler avokadonun kararmasını önlemeden pek etkili değillerdir. Bunların yerine kırmızı soğan kullanabilirsiniz.

Avokadonun kesilmiş yüzeyi hızla kahverengine döner. Avokado, havadaki oksijen ile temas ettiğinde, kahverengiye dönüşmesine neden olan polifenol oksidaz adı verilen bir enzim içerir. Bu da kesilmiş avokadoyu saklamayı zorlaştırır.

Yarım bir avokadoyu taze tutmanın ve kararmasını önlemenin en iyi yollarından biri, kırmızı soğan kullanmaktır.

Kırmızı bir soğanı büyük parçalara bölün ve bir saklama kabına koyun. Yarım avokadonun kesilmiş tarafını soğanla temas edecek şekilde saklama kabına yerleştirin ve saklama kabının kabağını kapatın.

Kırmızı soğandan çıkan gazlar oksidasyonu önler.

Kırmızı soğanla yarım avokadoyu bir haftaya kadar taze olarak saklayabilirsiniz.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın açıklaması sonrası dolar çakıldı
    1. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    2. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    3. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    4. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    5. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    6. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    7. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    8. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    9. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    10. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    11. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    12. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    13. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    14. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    15. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    16. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    17. Gaziantep'te sağanak
    18. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    19. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    20. Tatlı dil, güler yüz varken...
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti