Yarım kalan avokadoyu taze tutmanın yolları

AVOKADO UZUN SÜRE NASIL SAKLANIR?

Avokadoyu kestikten sonra kararmadan saklamanın farklı yöntemleri vardır. Örneğin kesik bölgeye limon suyu sürerek saklayabilirsiniz. Ancak bu ve diğer yöntemler avokadonun kararmasını önlemeden pek etkili değillerdir. Bunların yerine kırmızı soğan kullanabilirsiniz.

Avokadonun kesilmiş yüzeyi hızla kahverengine döner. Avokado, havadaki oksijen ile temas ettiğinde, kahverengiye dönüşmesine neden olan polifenol oksidaz adı verilen bir enzim içerir. Bu da kesilmiş avokadoyu saklamayı zorlaştırır.

Yarım bir avokadoyu taze tutmanın ve kararmasını önlemenin en iyi yollarından biri, kırmızı soğan kullanmaktır.

Kırmızı bir soğanı büyük parçalara bölün ve bir saklama kabına koyun. Yarım avokadonun kesilmiş tarafını soğanla temas edecek şekilde saklama kabına yerleştirin ve saklama kabının kabağını kapatın.

Kırmızı soğandan çıkan gazlar oksidasyonu önler.

Kırmızı soğanla yarım avokadoyu bir haftaya kadar taze olarak saklayabilirsiniz.