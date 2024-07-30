Yarım asırlık dev şirket iflas etti!

Lastik ve Jant devinin Daha önce 4 kez iflas başvurusunda bulunan ardından Türk şirket tarafından satın alınan Alman jant devi BBS’nin 5. kez iflas başvurusunda bulunduğu iddia edildi. BBS’i geçtiğimiz Aralık ayında Türk şirketi İş Holding’in iştiraki ISH Management Services GmbH satın almıştı.

İflas başvurusunun İş Holding tarafından Rottweil Bölge Mahkemesine yapıldığı iddia edildi. Şirket‘in iflas başvurusu geçtiğimiz Cuma günü yaptığı belirtildi. IG Metall Sendika Sekreteri Stefan Prutscher iflasla ilgili “Kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor” dedi. Şirket sahiplerinin BBS Autotechnik GmbH’nin mali durumunda olumsuz değişikliklerin önlenmesini planladığı iddia edildi.

ŞİRKET’İN GEÇMİŞİ

BBS şirketi 1970 yılında HeinrichBaumgartner, KlausBrand ve AloisSchmid tarafından Schiltach, Almanya’da kuruldu. BBS, Baden-Württemberg merkezli. “BBS” adı; kurucuların soyadlarının ilk harflerinden oluşuyor. Jant üreticisi BBS, 2007, 2011, 2020 ve 2023 yıllarında da iflas başvurusu yaptı. 2021 yılında KW Automotive Group’un şirketi devralmasından sonra BBS’yi Türk ISH Yönetim Hizmetleri devraldı. ISH’NİN 270 çalışanın maaşlarını birkaç aydır ödemediği ileri sürüldü. İflas başvurusunda bulunan Alman devini Türk şirketi İş Holding satın almıştı.



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BBS’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

BBS, Michael Schuhmacher’in ilk kez Formula 1 dünya şampiyonu olduğu yarış arabasının jantlarını üretmesiyle biliniyordu. Dev lastik ve jant şirketinin Essen Otomobil Fuarı’nın desteklediği ünlü World Wheel Ödülü’nü ve Dünya Jant Ödülü’nü iki kez kazanmıştı.