Yarım asırdır damakları serinletiyor

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da yaşayan Vahab Taşkıran, 50 yıldır yaptığı lezzetli meyan şerbetiyle insanları iftar sonrası serinletiyor.

Mara Mahallesi'nde Tarihi Sokak'taki evinin bahçesinde şerbetçilik yapan 70 yaşındaki Taşkıran, çocukken babasının yanında çalışarak meyan şerbeti yapımını öğrendi.

O günden bu yana yaptığı lezzetli şerbetiyle ünlenen Taşkıran, çocuklarına da meyan şerbeti yapımının püf noktalarını öğretti.

Halen çocuklarının da desteğiyle ramazan aylarında şerbet yapmaya devam eden Taşkıran'ın meyan şerbeti, özellikle oruç tutan insanların iftarda vazgeçilmezi durumda.

- "Mesleği oğlum devam ettirecek"

Eskisaray Camisi önünde yarım asırdır meyan şerbeti satan ve müdavimleri bulunan Vahab Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini sürdürmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Babam 'Şerbetçi Kadir' diye bilinirdi. Kendisi yaklaşık 50 yıl satıcılık yaptı. Ben de yarım asırdır meyan şerbeti satıyorum. Şu anda oğlum da aynı mesleği sürdürüyor." dedi.

Meyan şerbetinin yapımına ilişkin ise Taşkıran, "Meyan kökünü yere yatırıp üstüne su aktarıyorum. Bir süre meyanı dinlendirdikten sonra özü çıkıyor ve şerbet haline getiriyorum. Daha sonra satışa sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Taşkıran, Adıyaman'da olduğu gibi bölgede meyan şerbetinin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu; özellikle ramazan ayında işlerinin açıldığını, şerbete talebin arttığını ifade etti.

- "Osmanlı döneminden kalan bir meslek"

Vahab Taşkıran'ın oğlu 25 yaşında Serkan Taşkıran ise babasının 50 yıldır meyan şerbeti yaparak sattığını, kendisinin de dede ve baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Bir kuruluşta işçi olarak çalışırken baba mesleğini sürdürmek için işçiliği bıraktığını dile getiren Taşkıran, "Mesleğimi çok seviyorum. Meyan şerbeti yapımı Osmanlı döneminden kalan bir meslek. Babamı herkes tanır. Sofraların vazgeçilmez gülü tabii ki meyan şerbetidir. Koronavirüs nedeniyle biraz işlerimiz düştü ama tekrardan yoğun talep almaya başladık." diye konuştu.