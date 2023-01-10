  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"2022'de altın almayın" demişti! Cem Özüak şok eden altın tahminini güncelledi: O rakamı görecek

İstanbul'daki taksici cinayetinde 2 tutuklama! Şoförler isyanda “İmamoğlu bizi duymuyor!”

Boğaziçi köprüsünün adı Atatürk imiş! İçki masasında mı bunu gördün gazinocular kralının oğlu?

Vatandaşa yüzde 300 zam yap, çalışanına tazminat ödet! İnsafsızlığın böylesi

1 Türk pilotu 25 savaş uçağını kilitledi! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Tapuda başlıyor! E-devlette yeni dönem

Komşudan Türkiye açıklaması: Bunu yapmazsak olmaz

Hala utanmadan ortalıkta geziyor musun? Özgür Karabat'ın yalanı elinde patladı

Müslüme Yağal davası sürüyor! Ölüm nedeni ne? Son dakika gelişmeleri

ABD müthiş skandalla sarsılıyor! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı
Ekonomi Yarı yarıya indirim! TOKİ’den ev alanlara müjde
Ekonomi

Yarı yarıya indirim! TOKİ’den ev alanlara müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında "Biliyorsunuz, TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde elli indirim yapmış olduk." müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 15:14:00 -
Yarı yarıya indirim! TOKİ’den ev alanlara müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum açıklamasında bir müjde paylaştı. İşte Murat Kurum'un o açıklaması:

"Yüzde elli indirim yapmış olduk"

"Biliyorsunuz, TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu.

Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde elli indirim yapmış olduk."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23