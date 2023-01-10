Yarı yarıya indirim! TOKİ’den ev alanlara müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum açıklamasında bir müjde paylaştı. İşte Murat Kurum'un o açıklaması:

"Yüzde elli indirim yapmış olduk"

"Biliyorsunuz, TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu.

Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde elli indirim yapmış olduk."