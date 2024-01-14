'Yarı otomatik ofsayt sistemi' golleri iptal etti

İstanbulspor, Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında Konyaspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 7'ye, Konyaspor ise 19'a yükseltti.

20'nci dakikada Guilherme'nin sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Metehan Mert'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

26'ncı dakikada Ndao'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Vefa'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

33'üncü dakikada İstanbulspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Ndao'nun yerden ön direğe yolladığı topa hareketlenen Ethemi'nin altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Deniz ayağıyla kornere çeldi.

43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında Ethemi'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

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Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

59'uncu dakikada Ndao'nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ethemi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Muammer, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR'ın incelemesinin ardından Muammer ofsayt pozisyonunda olduğu için gol iptal edildi.

62'nci dakikada Oğulcan'ın pas hatasında araya giren Ethemi, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Deniz kornere çeldi.

78'inci dakikada Soner'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR'da yapılan incelemenin ardından Cikalleshi, ofsayt pozisyonunda olduğu için gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Hakem Halil Umut Meler, sahalara geri döndü

Süper Lig'in 15'inci haftasında 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve o günden bu yana görev almayan hakem Halil Umut Meler, sahalara bugün oynanan İstanbulspor - Konyaspor maçıyla geri döndü.

11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalmış ve daha sonra sahaya giren MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. MKE Ankaragücü yöneticileri de yere düştüğü anda hakem Meler'e tekme atmıştı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve o günden bu yana herhangi maçta görev almayan Meler, 34 gün sonra sahalara İstanbulspor - Konyaspor maçıyla geri döndü.

İki takım da çiçek takdim etti

İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Halil Umut Meler'e karşılaşma öncesi iki takım da çiçek verdi. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve takım kaptanı Mehmet Yeşil'in yanı sıra Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve takım kaptanı Guilherme Sitya, hakem Meler'e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan görevine kaldığı yerden devam eden Meler, taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmedi.