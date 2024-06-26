  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Şimşek'ten CHP'li vekile şamar

Böyle milletvekili olmaz! Yine teröristin cenazesinde ortaya çıktılar

MMU Kaan'ın rakibinin teknoloji bilgileri çalındı! Bilgiler 33 liradan satışa çıkarıldı, herkes şokta

Müge Anlı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldı

Bakan Tekin tepki gösterdi: Bundan rahatsızım

"Türkiye’ye göz kırpıyor" deniyordu! Azerbaycan o uçağı satın aldı

Bebek katili PKK'nın siyasi ayakları... DEM'li sözde başkanların halk düşmanlığı bitmiyor

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Dikkat öyle palavra vaatler var ki… Murat Ülker’in montajlı görüntüleri ile dolandırıcılık. İtibar katli.

Temmuz zammına sayılı günler kala milyonlarca emekliye kötü haber! 'Yapılmayacak' diyerek duyuruldu
Gündem Yargıyı sarsan olay! Hakime ve suç ortağı savcı meslekten atıldı
Gündem

Yargıyı sarsan olay! Hakime ve suç ortağı savcı meslekten atıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 19:48:00 -
Yargıyı sarsan olay! Hakime ve suç ortağı savcı meslekten atıldı

Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı sırada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandala karışan Hakime Gül A. ve suç ortağı Savcı Fatih A. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) meslekten ihraç edildi.

Görev yaptığı Edirne ve Adana'da, 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla gündeme gelen hakime olayında yeni bir gelişme yaşandı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

Adı skandallara karışan Hakime Gül A. ile suç ortağı Savcı Fatih A. ihraç edildi.

Zanlılar hakkındaki tüm iddialar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturuluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23