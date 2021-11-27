  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti

Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

İmzalar atıldı: Türkiye'nin yardımlarıyla ileriye gideceğiz

Bu işte bir terslik var! Milli Gazete, Halk TV’deki Temel Bey’i niye görmedi?

HDP ve CHP'nin el ele olduğu eylemde cinayete teşvik!İnsanlık düşmanı Feminaziler iyice azdı

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'

TURKOVAC’la dünyaya insanlık dersi vereceğiz
Medya Yargı'ya geçen Hüseyin Avni Danyal'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması
Medya

Yargı'ya geçen Hüseyin Avni Danyal'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması

ATV'de bir döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'a dizinin son durumu soruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:23:00 - 2021-11-27 16:24:07
Yargı'ya geçen Hüseyin Avni Danyal'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonu beklerken ani bir kararla final yaparak sevenlerini şaşkına çevirmişti. Dizinin bitmesinin ardından oyuncuların açıklamaları ve yaşadıkları olayların ardı arkası kesilmemeye başladı. Son olarak dizide Tufan karakteri ile karşımıza çıkan Hüseyin Avni Danyal'dan açıklama geldi.

EDHO'nun yeni sezon ilk bölümünde son kez oynayıp devamında Yargı'da rol almaya etmeyi planlayan Hüseyin Avni Danyal'ın eski projesinde işler yolunda gitmemişti.

Konuyla ilgili magazin kameraları, Hüseyin Avni Danyal'a dizinin son durumunu sordu.

 Danyal ise "Eşkıya ile ilgili hiçbir şey söyleyemem ve bilgim yok. Ben bağlantıyı koparıp Yargı’ya geçtim. O yüzden çok detay verecek durumda değilim" cevabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni değerle..
Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?
Yaşam

Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?

Uzmanlar, yemek yemeyen çocukların ailelerine "Fazla yemek koymayın. Tepeleme dolu bir tabak göz korkutabilir, küçük porsiyonlar hazırlayın ..
Gündemi sarsan sözler! 'Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyorlar'
Dünya

Gündemi sarsan sözler! 'Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyorlar'

Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov, ABD ve AB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediğini söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay