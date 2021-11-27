Yargı'ya geçen Hüseyin Avni Danyal'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonu beklerken ani bir kararla final yaparak sevenlerini şaşkına çevirmişti. Dizinin bitmesinin ardından oyuncuların açıklamaları ve yaşadıkları olayların ardı arkası kesilmemeye başladı. Son olarak dizide Tufan karakteri ile karşımıza çıkan Hüseyin Avni Danyal'dan açıklama geldi.

EDHO'nun yeni sezon ilk bölümünde son kez oynayıp devamında Yargı'da rol almaya etmeyi planlayan Hüseyin Avni Danyal'ın eski projesinde işler yolunda gitmemişti.

Konuyla ilgili magazin kameraları, Hüseyin Avni Danyal'a dizinin son durumunu sordu.

Danyal ise "Eşkıya ile ilgili hiçbir şey söyleyemem ve bilgim yok. Ben bağlantıyı koparıp Yargı’ya geçtim. O yüzden çok detay verecek durumda değilim" cevabını verdi.