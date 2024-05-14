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Gündem Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Gündem

Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-14 11:37:00 - 2024-05-14 11:54:36
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu

Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu.

 37 tur sonunda Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

 Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilirken, Yargıtay Genel Kurulu'nca gerçekleştirilen Birinci Başkanlık seçiminde 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Birinci Başkanı oldu.
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