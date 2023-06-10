Yargıtay'dan yeni adım, beklenmedik Türkiye kararı: Direksiyon başında telefon kullananlar! İlan etti

Yargıtay'dan direksiyon başında telefon kararı

Yargıtay, cep telefonu kullandığı sırada ölüme neden olan şoförün cezasını az buldu. Yerel mahkemenin verdiği cezayı bozan Yargıtay, "Bilinçli taksirle öldürme suçundan mahkumiyete karar verilmeli" dedi.

İstanbul'da halk otobüsü sürücüsü, yolun karşısına geçmek için bekleyen yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, hastanede hayatını kaybetti. Açılan dava kapsamında otobüsün güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda ise sürücünün seyir halindeyken şoför mahalline gelen kişiyle görüştüğü, şarjda bulunan cep telefonunu alarak kullanmaya başladığı ve bu sırada kazanın meydana geldiği aktarıldı. Mahkeme, otobüs sürücüsüne 2-6 yıl hapis cezasını içeren "taksirle öldürme" suçundan ceza verilmesine hükmetti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanığa verilen cezayı az bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, kamera kayıtlarında hız sınırının 50 kilometre olduğu ve yaya ile araç trafiğinin yoğun olduğu caddede seyir halindeyken sürücünün kaza anına kadar bir kişiyle sohbet ettiğinin, cep telefonu kullandığının görüldüğü belirtildi. Kararda ayrıca sanığın tek eliyle cep telefonu kullandığı, her iki eli de direksiyonda olmadan seyir halinde bulunduğu kaydedildi.

Dairenin kararında sanık hakkında "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğu, bu nedenle de bilinçli taksirle öldürme suçundan mahkumiyete karar verilmesi gerektiğine işaret etti. Türk Ceza Kanunu'nun "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. Maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

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