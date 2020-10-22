  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yargıtay'dan 'nah alırsın' hareketine ilişkin karar
Gündem

Yargıtay'dan 'nah alırsın' hareketine ilişkin karar

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, işaret parmağı ile orta parmağın arasına baş parmağı sokup, yumruk haline getirerek 'nah alırsın' demeyi suç saydı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:29:00 -
Yargıtay'dan 'nah alırsın' hareketine ilişkin karar

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kapatılan 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Geçen yıllarda askeriyede yaşanan bir olayda yapılan 'nah' hareketinin dava konusu olduğu dosyayı inceleyen 1. Ordu Komutanlığı astın üstüne yaptığı hareketi suç saymadı.

Bunun üzerine dava temyiz edilmek üzere Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından incelenen dosyadaki, sanığın sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına baş parmağını sokup elini yumruk haline getirip, kolunu ileriye doğru uzatarak "Nah alırsın" ifadesini kullanmasını suç sayarak kararı bozdu.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın, suç tarihi itibariyle kendisinden kıdemli olan katılana yönelik olarak, sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına baş parmağını sokup elini yumruk haline getirip, kolunu ileriye doğru uzatarak ’Nah alırsın’ dediği, sözlerinin ve el hareketinin Türk toplum kültürüne göre hakaret niteliği taşıdığı; aynı gün, katılanın, yazılı savunmasını istemesi üzerine, koridorda katılanla karşılaşan sanığın, katılana yönelik olarak ’Millete baskı ile ifade imzalatmak değil, adam ol adam’ dediği, sanığın anılan sözleri ve hareketi ile amiri olan katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek suretiyle amire hakaret suçunu işlediği gözetilmeden mahkumiyet yerine suç işleme kastı bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı ve Askeri Savcı ile katılanın temyiz nedenleri ile bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, hükmün 5320 sayılı kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülmesine ve sonuçlanmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine 10.06.2020 tarihi ile oy birliği ile karar verildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!
Gündem

Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!

Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan'a karşılık, Katar esnafından yeni bir kampanya çağrısı yapıldı.
İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş
Dünya

İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş

Azerbaycan, Nahçıvan'da işgalci Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracını düşürdü.
Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü
Dünya

Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü

Brezilya'da koronavirüs aşı denemelerine katılan 28 yaşındaki doktor João Pedro Feitosa hayatını kaybetti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay