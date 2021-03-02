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Gündem Yargıtay'dan HDP'ye inceleme! Kapatma davası gündemde
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Yargıtay'dan HDP'ye inceleme! Kapatma davası gündemde

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ülke genelinde isyan çağrısı yapan HDP ile ilgili inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Kobani iddianamesi ve HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 13:34:00 - 2021-03-02 13:39:29
Yargıtay'dan HDP'ye inceleme! Kapatma davası gündemde

Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı Kobani ididanamesinin ekleri ile birlikte gönderilmesini istedi.

Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.

Başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi. Başsavcılık kaynakları tüm siyasi partilerin faaliyetlerinin takip edildiğini vurgulayarak, söz konusu belgelerin rutin inceleme kapsamında talep edildiğini bildirdi.

HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek

Siyasi partilerin faliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP’nin "terör eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

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