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Yargıtay’dan GSM abonelerine müjdeli haber

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, GSM firmaları ile aboneler arasındaki "paket kota aşımı" sorunuyla ilgili emsal bir karara imza attı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:34
Yargıtay’dan GSM abonelerine müjdeli haber

Adana’da ikamet eden bir vatandaş, yurt dışı seyahati öncesi abonesi olduğu GSM firmasının bayisine gitti. 120 dakika konuşma ve yurt dışı 10 GB internet paketi satın alan abone, yaptığı iş seyahatinde gönül rahatlığıyla cep telefonuyla konuştu. İnterneti de kullanan vatandaş, Türkiye'ye döndüğünde adresine gelen 7 bin liralık cep telefonu faturasını görünce büyük şok yaşadı. 

"Bilgilendirme yapılmadı"

GSM bayisinin yolunu tutan abone, kota aşımının tarafına bildirilmediğini öne sürüp ödediği 7 bin liranın iadesini talep etti. Olumsuz cevap alan mağdur abone bu kez Adana 1. Tüketici Mahkemesi'nde GSM firması aleyhine dava açtı. Yurt dışında İnternet ve konuşma paketini sorgulayarak kullanmaya başladığını, davalı GSM şirketince paket kota aşımı sebebiyle süresinde ve gerektiği gibi uyarılmadığını kaydetti. 

Kota aşmak kendi kusuru ama...

Sorgulamalarda kotanın bittiğinin bildirilmediğini, kendi kusuru ile kota aşımını gerçekleştiği varsayılsa da ücretlendirmenin fahiş olduğunu, davalı işlemlerinin tüketici haklarını ihlal ettiğini belirtti. 

Faizi ile geri istedi ancak... 

Davalının kusuru sebebiyle vergiler dahil ödenen 7 bin TL’nin faiziyle iadesini istedi. Mahkemede savunma yapan GSM avukatı ise, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti. 

Mahkeme reddetti, dosya yargıtaya gitti

Mahkeme, davacının yurt dışında satın aldığı İnternet paketini kullanması üzerine davalı tarafın müşteri hizmetleri tarafından internet kullanımı ve fazla kullanım sebebiyle bilgilendirildiğine dikkat çekti. Bu durumun haksız şartlardan olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. 

"Tületici haberdar edilmeliydi"

Emsal bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, GSM firmasının kota aşımı bilgilendirmesi yapmadığına dikkat çekti. Kararda şu ifadelere yer verildi: 

"Taraflar arasında abonelik sözleşmesi imzalandığı, davacının müşteri hizmetleri ile yaptığı telefon görüşmesinde yurt dışı konuşma ve İnternet paketinin hattına tanımlanmasını kabul ettiği ortadadır. Ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporuna göre de, kota aşımı halinde uygulanacak ücret tarifesinin davacıya bildirildiği ancak kota aşımının gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

"Yurt içi tarife üzerinden hesaplanmalı"

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca GSM firmasının kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir. O halde; mahkemece davalı iletişim hizmetleri şirketi tarafından kota aşımı nedeniyle davacı tüketiciyi bilgilendirmediği anlaşılmakla; davacının yurt içi tarifesi üzerinden hesaplama yapılması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:34
  1. cep faturası
  2. yargıtay
  3. Adana
  4. Elektronik Haberleşme
  5. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
  6. GSM
  7. kota aşımı

YORUM YAZ

  • KAMİLKAMİL38 dk önce
    İZMİR ÇEŞME DE YAPTIĞIM GÖRÜŞMELER SEBEBİYLE ŞAHSIMA DA YURT DIŞI TARİFESİNDEN KABARIK BİR FATURA ÇIKARTIP,İTİRAZIMIZI KAALE ALMADILAR..GSM FİRMALARI HER FIRSATTTA MÜŞTERİLERİNİ SUİSTİMAL ETMEYİ İYİ BECERİYORLAR.KONUNUN İRDELENİP HAKSIZLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ ELZEMDİR...YETKİLİLER GÖREV BAŞINA...
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