Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadele" açıklaması!
Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" açıklaması yapıldı.24 Eylül 2019 Salı 19:00
Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY'ye yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
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