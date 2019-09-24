Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadele" açıklaması! Yargıtay'dan "FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" açıklaması yapıldı.

Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY'ye yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar Geliyor...

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