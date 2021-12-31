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Gündem Yargıtay'dan emsal nitelikte karar! Kumarbazlara ve ayyaşlara şok
Gündem

Yargıtay'dan emsal nitelikte karar! Kumarbazlara ve ayyaşlara şok

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, kumar bağımlısı ve eve sürekli sarhoş olarak gelen kocanın kusurlu olduğuna hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:07:00 -
Yargıtay'dan emsal nitelikte karar! Kumarbazlara ve ayyaşlara şok

Yargıtay, kumar bağımlısı ve eve sürekli sarhoş olarak gelen kocanın kusurlu olduğuna hükmetti. Yüksek mahkeme; sürekli olarak sarhoş olmak, kumar oynamak ve taşkınlık çıkarmak nedenleriyle diğer eş lehine manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin, alkol alarak sürekli sarhoş olduğu, taşkınlık çıkardığı, kumar oynadığı, evde devamlı kavga ve tartışmaların olduğu şeklindeki boşanmaya sebep olan tüm kusurlu davranışları aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Öyleyse, davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi koşulları oluşmuş olup, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu isteğin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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Yorumlar

BEKİR BÜYÜK

hadi canım sende çoluk çocuğun rızgını kumara alkole vermek kusurmu olurmuş
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fatma

KUSUDAN ÖTEYE SUÇTUR. AİLEYE VE EŞE SADATSİZ OLUP ALKOL VE KUMARA BAĞLI OLMAKTIR.ANAYASANIN 182 VE183 MADDELERİNDEN YARGILANMALIDIR.
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