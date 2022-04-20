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Gündem Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'düğün takısı' kararı!
Gündem

Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'düğün takısı' kararı!

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, düğün salonu ile kiracısı arasında görülen davada emsal bir karara imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 23:36:00 -
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'düğün takısı' kararı!

 Yeniakit.com.tr 

Bir düğün salonu ile düğün yapmak için salonu kiralayan çift arasındaki davada emsal bir karara imza atıldı.

Düğün esnadında elektiriklerin kesilmesi sonucu, misafirlerden çoğunluğunun takı törenine katılmadan düğünü terk ettiğini ifade eden kiracı çift, "mahrum kalınan takı kaybı" gerekçesi ile düğün salonuna tazminat davası açtı.

Yargıtay aşamasındaki davada karar verildi.

'Takılar örf ve adet kategorisindedir'

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadeleri kullandı:

Düğün sırasında elektriklerin kesilmesi sebebiyle birçok misafirin takı törenine katılmadan düğünü erken terk etmesi sonucunda mahrum kalınan takı kaybı, düğün salonu sahibinden istenemez; zira davetliler tarafından takılacak takılar örf adet kategorisinde olup düğüne katılma ücreti değildir.

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