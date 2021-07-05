  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den aşı isyanı

Gazlı içeceklerin neden koronavirüs testlerini yanılttığı çözüldü

Kanadalı yerli liderlerden çağrı: Kiliseyi boykot edin

Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu! Vaka tablosu değişti

Hazar Denizi'ndeki büyük patlamanın ardından Azerbaycan'dan açıklama

Koronavirüs salgınının filmini 10 yıl önce çekmişler! Bakın sonunda ne oluyor

Prof. Ceyhan sert çıktı: Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez

Alpay Özalan'dan ABD'nin soykırım iftirasına karşılık! 'Kızılderililer kitabını satışa sundu'

Cihat Yaycı yeniakit.com.tr’ye Türk - Amerikan ilişkilerini değerlendirdi: Türk Milleti ve Türk tarihi bu ihaneti asla unutmayacaktır

Bakan Kurum müsilajın sona ereceği tarihi açıkladı
Bakan Selçuk'tan velilere kritik çağrı!
Teröristler ATAK helikopterleriyle öldürüldü
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
LGS tercih başvuruları başladı
Gündem Yargıtay’dan emsal nafaka kararı! Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceğine hükmedildi
Gündem

Yargıtay’dan emsal nafaka kararı! Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceğine hükmedildi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal niteliğinde nafaka kararı çıkıtı. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren yüksek mahkeme öğretmen kadın lehine verilen yoksulluk nafakası kararını bozdu. Mahkeme; davalı-karşı davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceğine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:47:00 -
Yargıtay’dan emsal nafaka kararı! Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceğine hükmedildi

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı.

Mahkeme, davalı karşı davacı kadının davasını kabul ederek tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle kadının maddi manevi tazminat talebini de hüküm altına aldı. Kararı kadın tazminat miktarı, erkek ise davanın reddi yönünden kararı temyiz etti.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, öğretmen olan kadına verilen yoksulluk nafakası kararını yasaya aykırı buldu.

Kararda şöyle denildi:

“Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı-karşı davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Bu yön gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. Toplanan delillerden davalı-karşı davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre 2010 doğumlu ortak çocuk R.K. yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur. Mahkemece Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sadık ERTÜRK

Nafaka kanunu yeniden düzenlenmeli, Boşanan eşlerin çocuklarını rahat görebilmesi, kişisel bağ kurması hem anne -hem de baba sevgisiyle büyümesi için gerekli düzenleme yapılması şart.
  • Yanıtla

Mustafa

Çocuklara kadın evlenene kadar nafaka verilmeli, yada üniversite bitene kadar kadına ise en fazla iki yıl nafaka verilmeli, boşanmalarda taraflarda birden ona kadar numara verilmeli kusur numarasına göre nafaka miktarı belirlenmelidir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay