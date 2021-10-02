Yargıtay'dan emsal karar! Kadın boşandığı kocasına tazminat ödeyecek
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında emsal olacak bir karara imza attı. Mahkeme kendisinden 47 yaş büyük biriyle 'Maddi çıkar amacıyla' evlendiği iddia edilen kadının eşine tazminat ödemesine karar verdi.
Yargıtay, 47 yaş büyük kişiyle "maddi çıkar amacıyla" evlendiği öne sürülen kadının boşandığı eşine tazminat ödemesine hükmetti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında "maddi çıkar amacıyla evlendiği", "evlilik birliğini devam ettirme amacı bulunmadığı" belirlenen kadının bu davranışlarını ağır kusur kabul etti.
Erkek lehine tazminat
Kadına yoksulluk nafakası ödenmesine yönelik istinaf mahkemesi kararını bozan Daire, erkek lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda manevi tazminata karar verilmesine hükmetti.