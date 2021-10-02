  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yargıtay'dan emsal karar! Kadın boşandığı kocasına tazminat ödeyecek
Gündem

Yargıtay'dan emsal karar! Kadın boşandığı kocasına tazminat ödeyecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında emsal olacak bir karara imza attı. Mahkeme kendisinden 47 yaş büyük biriyle 'Maddi çıkar amacıyla' evlendiği iddia edilen kadının eşine tazminat ödemesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:56:00 -
Yargıtay'dan emsal karar! Kadın boşandığı kocasına tazminat ödeyecek

Yargıtay, 47 yaş büyük kişiyle "maddi çıkar amacıyla" evlendiği öne sürülen kadının boşandığı eşine tazminat ödemesine hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında "maddi çıkar amacıyla evlendiği", "evlilik birliğini devam ettirme amacı bulunmadığı" belirlenen kadının bu davranışlarını ağır kusur kabul etti.

Erkek lehine tazminat

Kadına yoksulluk nafakası ödenmesine yönelik istinaf mahkemesi kararını bozan Daire, erkek lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda manevi tazminata karar verilmesine hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay