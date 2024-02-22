Yargıtay'dan emsal karar! Hukuk mahkemesi: “Alo” demek boşanma sebebi sayıldı! Çok şaşırtıcı

Yargıtay’dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Çıkan karara göre, eşlerin birbirine şaka amaçlı kullandığı o kelime boşanma sebebi sayılacak. Boşanma sebebi sayılacak o kelimeyi duyanlar şaşkınlığa uğrarken, uzmanlar alınan kararı değerlendirdi.

O KELİMEYİ KULLANMAK BOŞANMA SEBEBİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından alınan karara göre, eşlerin birbirine kullandığı "Alo," kelimesi boşanma sebebi sayılacak. Kararı değerlendiren Av. Fatih Karamercan, "Alo," kelimesinin kullanımının süreklilik arz etmesi gerektiğini belirtti.

"Şaka amaçlı ‘Alo’ demenin boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum. Bunun bir süreklilik arz etmesi ve üçüncü şahısların da bunu duyup eşin buna karşı küçük düşürülmesi gerekiyor."

'ALO' DİYE HİTAP ETMEK KUSUR SAYILDI

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Samsun’da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "Alo," diye hitap etmesini ayrıca kusur saydı ve boşanmalarına karar verdi. Her iki taraf avukatı davada alınan bazı kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. İstinaf taleplerinin incelenmesinin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi. Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine "Alo," diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.

'ALO DEMENİN DE BİR YÖNTEMİ VAR

'Yargıtay’ın 'Alo,' sözcüğünü boşanma sebebi sayması kararına vatandaşlardan da yorum geldi. Bülent Bozkurt isimli vatandaş, "'Alo' demenin de yöntemi var. 'Alo' dersin normal ama ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir. Hani ‘Alooo’ diye, bu tarzda söylersen hakaret oluyor. Tarz önemli. Aşağılayıcı bir tavır gibi düşünülüyor eşler arasında. Normal yani, dava açtıysa, şikayetçiyse demek ki durumdan şikayetçi. Yoksa normal 'Alo' sözcüğünde bir şey yok yani. Biz 30 senelik evliyiz. Sevgi, saygı, birbirine empati yapma, anlama, yardımlaşma, hayatı birlikte paylaşmayı öneriyorum," dedi.

'GRAHAM BELL BUNU DUYSA İCATTAN VAZGEÇERDİ'

Yargıtay’ın bu kararını şaşkınlıkla karşılayan Yaprak Yılmaz isimli genç, telefonun ve "Alo" sözünün mucidi Alexander Graham Bell'i de anarak, "İlk defa duydum. Bu devirde boşanmak çok kolaymış. Böyle ise eğer, bir ‘Alo’ demeye. Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi” dedi.