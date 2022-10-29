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Yerel Yargıtay'dan emsal karar! Aidat ödemeyenler...
Yerel

Yargıtay'dan emsal karar! Aidat ödemeyenler...

İki ay aidat ödemeyen site sakininin sıcak su sayacı sökülmüştü. Yargıtay sayaç sökülmesinin doğru olmadığına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 07:34:00 -
Yargıtay'dan emsal karar! Aidat ödemeyenler...

Malatya'da bir site sakininin aidatını 2 ay ödememesi üzerine sitenin genel kurulu kararı doğrultusunda sıcak su sayacı söküldü.

Yargıtay'dan apartman aidatı kararı!
Yargıtay'dan apartman aidatı kararı!

Yaşam

Yargıtay'dan apartman aidatı kararı!

Site sakini K.A. 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun "iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine" ilişkin kararını mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Bunun üzerine site yönetimi karara itiraz etti. Dosya site yönetiminin itirazı üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'ne geldi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Daire heyeti, yerel mahkemenin verdiği iptal hükmünü yerinde bularak kararı oybirliğiyle onadı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: Sabah

 

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