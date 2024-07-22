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Gündem Yargıtay'dan 'DASK' kararı!
Gündem

Yargıtay'dan 'DASK' kararı!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 15:56:00 -
Yargıtay'dan 'DASK' kararı!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Yargıtay'ın, DASK'ın sorumluluğunun poliçe limitiyle ile sınırlı olduğuna hükmettiğini duyurdu.

DASK açıklamasında, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun, sigortalıların ödediği poliçe primlerinden oluşan fonları ve bu fonlarla alınan reasürans korumasıyla sigortalıların deprem sonucu oluşan hasarlarını poliçe teminat limitleriyle sınırla olmak üzere ödemekle yükümlü kamu tüzel kişiliği haiz bir kurum olduğu belirtildi.

Kanunun verdiği bu yükümlülük doğrultusunda, 6 Şubat depremlerinin ardından DASK olarak tek önceliğin sigortalıların tazminatlarına bir an önce kavuşması ve mağduriyetlerinin giderilmesi olduğu açıklamada, bu doğrultuda süreçlerin en hızlı, en kolaylaştırıcı ve en efektif şekilde ele alındığı, tüm işlemlerin mevzuata, kanuna, kaidelere uygun olarak ve tüm sigortalılara eşit olacak şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DASK, içinde bulunduğumuz anda yaşayan Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi olan vatandaşlarımızın sahibi olduğu bir sigorta havuzu olup, tek görevi de sigortalılarımızın ödediği primler karşılığında deprem sonucu oluşan hasarlarını, mevzuatın öngördüğü şekilde 'poliçe limiti ile sınırlı' olmak üzere ödemektir. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-4 maddesinde de Sigorta Bedelinin Tespiti hususuna yer verilmiş olup ilgili maddede Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı'na atıf yapılarak sigorta bedelinin her halde 'azami teminat tutarından çok olamayacağı' belirtilmiştir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi rayiç değer esaslı bir sigorta niteliğinde olmayıp ve zeyilname düzenlenmeksizin ek prim alınmaksızın değişen tarifeye göre otomatik olarak ödeme yapılmasını talep etmek, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları genel şartları ile uyuşmamaktadır.

Yapılan itirazlar sonucu konu üst karar mercii olarak Yargıtay'a taşınmış olup, Yargıtay da konunun esasına ilişkin emsal bir karar (2023/1340 E. 2024/5473 K.) alarak, DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğuna hükmetmiş ve Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından alınan kararı bozmuştur. Böylece Bölge Adliye Mahkemelerimizin (İstinaf) DASK'ın 'ek prim alınmaksızın güncel tarifeden ödeme yapamayacağı ve tazminatın poliçe bedeli ile sınırlı olduğuna' dair halihazırda verdiği emsal kararının da ardından aksi görüşlerin herhangi hukuki dayanağı olmadığı kesinleşmiştir."
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