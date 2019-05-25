Yargıtay'dan darbeciler için emsal karar! PKK elebaşı Öcalan gibi...

15 Temmuz gecesi Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet gibi kritik noktaları bombalayan, 252 kişiyi şehit eden darbeciler, ölene kadar cezaevinden kurtulamayacak. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde 289 darbe davası açıldı. Bu darbe davalarının önemli bir kısmında karar çıkarken, sanıklara ceza yağdı.

İlk onama suikastçilere

Yeni Şafak'ın haberine göre; İlk derece mahkemelerin karara bağladığı darbe davalarıyla ilgili İstinaf ve Yargıtay kararları da çıkıyor. Yargıtay’da onanan ilk kritik darbe davası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast davası oldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, suikast timinin başında bulunan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ’nün “Çiğli üs imamı” olduğu belirtilen “menfez paşası” eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu ile Özay Cödel ve Osman Kılıç’ın aralarında bulunduğu 40 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlardaki hapis cezasını onadı.

Artık hükümlü oldular

Onama kararıyla birlikte suikast timi üyeleri, tutukluluk süreci son bularak “hükümlü” durumuna geldi. Bu aşamadan sonra ise hükümlülerin ne kadar süre cezaevinde yatacağına dair müddetname hazırlanıyor. İnfaz yasasına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler en fazla 30 yıl cezaevinde kalıyor.

“Yaşam boyu" müddetnamesi

Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ya da bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına çarptırılan hükümlüler cezalarının 36 yılını infaz kurumunda çektikten sonra koşullu salıverilmeden yararlanabiliyor. Yasalara göre bir hükümlü en fazla 36 yıl cezaevinde kalabiliyor. Ancak yasada, anayasal suçların örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi durumunda “şartlı tahliye” hükümlerinin uygulanmayacağı da belirtiliyor. Darbecilerin söz konusu kanun uyarınca cezalarını ömür boyu cezaevinde çekmeleri için ilk müddetname hazırlandı.

Öcalan'la aynı muamele

Suikast timinin dosyaları, müddetname hazırlanması için Ankara Başsavcılığı İnfaz Bürosu’na gelmeye başladı. İnfaz savcılığı ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Cumhurbaşkanına suikast girişimini planlayıcılarından Özay Cödel ve Osman Kılınç’ın ne kadar süreyle cezaevinde yatacağına dair müddetnamelerini hazırladı. Müddetnamede, her iki darbeci için PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında uygulanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107/16. maddesi uygulandı. Buna göre, söz konusu madde ile hükümlüler, “hiçbir şart ve hadle şartlı salıverme işlemi yapılmaksızın” ölünceye kadar kapalı cezaevinde cezalarının infaz edilecek.

İşte o madde

Darbecilerin ömür boyu cezaevinde kalmalarının yolunu açan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107/16. maddesi şöyle: “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, ‘Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar’ başlıklı Dördüncü Bölüm, ‘Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’ başlıklı Beşinci Bölüm, ‘Milli Savunmaya Karşı Suçlar’ başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.”

Darbeciler için emsal

Darbeciler Gökhan Şahin Sönmezateş, Ünsal Coşkun ve Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu diğer hükümlülerin dosyalarının da infaz savcılığına gönderildiği öğrenildi. Savcılığın, bu hükümlüler hakkındaki müddetnameleri de en kısa sürede hazırlaması bekleniyor. Ankara İnfaz Savcılığınca uygulanan karar, diğer darbeciler için de emsal oluşturacak. Bu durumda darbe suçundan kesinleşmiş hapsi olan tüm FETÖ’cülerin müddetnamesinde, “Ceza infaz kurumundan şartla salıverileceği tarih” kısmının karşısında “yaşam boyu” yazacak.