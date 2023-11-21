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Gündem Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Gündem

Yargıtay'dan Can Atalay kararı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 01:15:00 -
Yargıtay'dan Can Atalay kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın avukatlarının, AYM’nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına yapılan itirazı değerlendirdi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına yapılan itirazda, “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Atalay'ın avukatları itiraz etmişti

Atalay’ın avukatları, AYM’nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına itiraz etmişti.

İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi. Daire, itirazla ilgili “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesi’nce verilen kararın “itiraz yolu açık bir karar olmadığı” belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.
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Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.

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