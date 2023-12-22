Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nin Atalay hakkında ilk verdiği hak ihlali kararı sonrası, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ihlal hükmü veren 9 AYM üyesi hakkında suç duyurunda bulunmuştu. Suç duyurusuyla ilgili ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir savcı mevzuat çalışması için görevlendirilmişti. Bu kapsamda suç duyurusuyla ilgili önemli gelişme var.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre; savcının mevzuat çalışmasını tamamladığı, ardından da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan incelemeler sonrası suç duyurusu dilekçesinin geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi'ne sunulduğu öğrenildi. Söz konusu dilekçenin, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş kanununun 16. maddesi gereğince yüksek mahkemeye gönderildiği kaydedildi.



Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor. Genel Kurul'un, başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Kurul, salt çoğunlukla karar alıyor.