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Aktüel Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasına devam edildi
Aktüel

Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:23:19 -
Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hakan Karaali ve Yakup Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Daire Üyesi Mehmet Öztunç, esas hakkındaki mütalaaya yönelik sanıklara söz verdi.

Mütalaada "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali, hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

FETÖ'yle bağlantısının olmadığını ileri süren Karaali, meslek hayatı boyunca görevini kötüye kullanmadığını savundu.

Görevi kötüye kullanmak suçundan cezalandırılması istenen sanık Yakup Kaya ise suçsuz olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, eski hakim Mehmet Hamzaçebi'nin savunmasının alınması için duruşmayı 28 Eylül'e bıraktı.

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