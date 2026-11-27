Yargıtay’a seçilen beş yeni üye Resmi Gazete’de yayımlandı
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun Yargıtay’daki boş üyelikler için yaptığı seçime ilişkin karar Resmi Gazete’de yer aldı.
Karara göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan Yargıtay üyeliğine seçildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer de Yargıtay’ın yeni üyeleri arasında yer aldı.