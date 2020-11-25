  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu
Aktüel

Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:11:34 -
Yargıtay, tartıştığı öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshini haklı buldu

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, görev yaptığı özel okulda tartıştığı öğrenciyi yere düşüren güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

İstanbul'da bir okulda çalışan güvenlik görevlisi, tartıştığı ve atkısından çektiği bir ortaokul öğrencisinin düşmesine neden olduğu, disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi dava açtı. Davaya bakan mahkeme, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığına, güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, iş akdi fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin disiplinsiz davranışlarına ve tartıştığı bir öğrenciyi atkısından tutarak yere düşmesine neden olduğuna yer verildiği aktarıldı.

Fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin eylemlerinin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesi gereğince "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" kapsamında kaldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin belirtildiğine işaret edilen kararda, mahkeme tarafından bir öğrencinin düşmesine neden olunan eylemin haklı nedenle fesih kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmediği vurgulandı.

- "Kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü hatalı"

Kararda, öğrencinin düşmesine neden olan güvenlik görevlisinin şikayet edildiği, okul yönetiminden soruşturma yapılmasının talep edildiği kaydedildi.

Tanıkların mahkeme huzurundaki beyanlarında da olayı doğruladığının altı çizilen kararda, güvenlik görevlisinin eyleminin işverene haklı nedenle fesih imkanı verdiği ifade edildi.

Kararda, güvenlik görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabul edilmesinin hatalı olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi. ..
Macaristan'dan 1 milyar dolarlık hamle
Dünya

Macaristan'dan 1 milyar dolarlık hamle

ABD'nin Macaristan Büyükelçisi David Cornstein ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko, 1 milyar dolarlık NASAMS hava savunma sistemlerinin..
Ülke Cumhurbaşkanı rest çekmişti! BAE'den skandal 'Türkiye' tehdidi...
Dünya

Ülke Cumhurbaşkanı rest çekmişti! BAE'den skandal 'Türkiye' tehdidi...

BAE, İsrail ile “normalleşme” adımlarını eleştirip, Libya’da Türkiye’den yana politika izleyen Cezayir’i tehdit etti. “Mağrip İstihbaratı” a..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay