Sağlık
Haber verildi: Yeniden diş çıkartan ilaç geliyor! Sevindiren haber sık sık gündeme geliyor
Haber verildi: Yeniden diş çıkartan ilaç geliyor! Sevindiren haber sık sık gündeme geliyor

Bilim insanları, kaybedilen dişlerin yeniden çıkmasını sağlayabilecek bir ilaç ile gündemde yerini buldu. İşte o süper detaylar...

Bilim insanları, kaybedilen dişlerin yeniden çıkmasını sağlayabilecek bir ilaç ile gündemde.

İnsan vücudundaki en sert yapı olan diş minesi, kırılan kemiklerin aksine kendini yenileyemiyor. Ancak geliştirilen bu tedavi, diş kaybına karşı ezber bozabilecek potansiyele sahip.

Kyoto University bünyesinde geliştirilen ilaç, “USAG-1” adlı proteinin etkisini engellemeye odaklanıyor. Araştırmacılar, bu proteinin fare ve gelinciklerde diş gelişimini baskıladığını tespit etti. Kanser tedavisinde de sıkça kullanılan monoklonal antikor teknolojisiyle yeni bir formül geliştirildi. Tedavi, USAG-1 ile kemik gelişiminde rol oynayan proteinler arasındaki etkileşimi keserek vücudun yeniden diş oluşturma mekanizmasını harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Yapılan hayvan deneylerinde yeni diş oluşumunun başarıyla gözlemlendiği açıklandı. İlacın insan üzerindeki ilk klinik denemeleri Eylül 2024’te başladı. Uzmanlar, İlk aşamada, 30 ila 64 yaş arasında ve en az bir dişi eksik olan 30 erkek gönüllüye tedavi damar yoluyla uygulanıyor. Araştırma ekibi, klinik süreçlerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde ilacın yaklaşık 2030 yılında yaygın kullanıma sunulabileceğini değerlendiriyor.

