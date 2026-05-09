Japon markadan 6 koltuklu büyük SUV: Öve öve bitiremedi! Araç sahibi olmak isteyenler çok sevinecek
Japon markadan 6 koltuklu büyük SUV: Öve öve bitiremedi! Araç sahibi olmak isteyenler çok sevinecek

Japon markanın yeni 6 kişilik SUV’si kamuoyunda geniş yankı uyandırdı... Araç sahibi olmak isteyenler için tasarlanan bu araç, şarj tarafında Lexus, 22 kW AC yerleşik şarj ve 150 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği öngörüyor.

Japon markanın yeni 6 kişilik SUV’si Lexus TZ’nin öne çıkan noktaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı! Tam elektrikli model, 5 metrenin üzerindeki uzunluğuyla 2027 yılında Avrupa yollarına teker basacak.

TZ’nin tasarımı, markanın en güncel stil dilini; iri hacimli ama aynı zamanda zarif formlarla yorumluyor. Gövde, büyük SUV’lerin güçlü duruşunu daha sade çizgilerle bir araya getiriyor. Lexus bu yaklaşımı “Provocative Simplicity” olarak tanımlıyor; yani sadelik ile karakter arasında bir denge. Devasa, son derece ferah ve dört tekerlekten çekişli... TZ; 5,10 metre uzunluğa (bugüne kadarki en büyük aile SUV’si olan RZ'den yaklaşık 30 cm daha uzun), 1,99 metre genişliğe ve 1,70 metre yüksekliğe sahip. 3,05 metrelik oldukça cömert bir aks mesafesi sunuyor. Oranlar iç mekân yaşanabilirliğini önceliklendirirken, aerodinami de hâlâ kilit önemde: 0,27’lik CX değeri bu boyutlarda bir SUV için çarpıcı bir değer.

Ön tasarım, Lexus’un tipik kum saati formunu elektrikli döneme uyarlıyor; çok ince farlar ve modern bir ışık imzası dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında uzatılmış tavan çizgisi, kısmen gövdeyle hizalı kapı kolları ve 22 inçe kadar jantlar öne çıkıyor. Lexus TZ, iç mekân! Kabin, projenin asıl odak noktası. Lexus açıkça “Driving Lounge” (Sürüş Salonu) ifadesini kullanıyor; tüm yolcular için dinlenme ve sessizlik sunmayı hedefleyen bir ortamdan söz ediyor. Düzen, üç sıraya yayılan 6 koltuktan oluşuyor; ikinci sırada iki bağımsız koltuk yer alıyor. Zemin altına yerleştirilen batarya ve geleneksel orta tünelin olmaması sayesinde, arkada seyahat edenler için de iç mekân hacmi oldukça geniş. Üçüncü sıra yetişkinler için de yeterli alan vadediyor; erişim ise kızaklı koltuklarla kolaylaştırılıyor. Malzeme seçiminde sürdürülebilirlik ve el işçiliğiyle gelen lüks vurgulanıyor. Lexus; işlenmiş bambu, geri dönüştürülmüş alüminyum ve Japon Omotenashi geleneğinden ilham alan rafine döşemeler kullanıyor. Büyük panoramik cam tavan, üç sıranın tamamını kapsayarak ferahlık hissini güçlendiriyor. Teknoloji tarafında 14" merkezi ekran, 12,3" dijital gösterge paneli ile destekleniyor. Ayrıca yeni Lexus gizli/geri çekilebilir kumandalar da ilk kez kullanıma sunuluyor; bu kumandalar konsola ve direksiyona entegre ediliyor. Bilgi-eğlence sistemi Arene yazılım platformunu kullanıyor; gelişmiş bağlı servisler, kablosuz (over-the-air) güncellemeler ve paylaşılabilir dijital anahtar gibi özellikleri içeriyor. Konfor tarafında da ayrıntılara önem verilmiş: havalandırmalı ve ısıtmalı koltuklar, puf tarzı bacak dayama ve 21 hoparlörlü Mark Levinson ses sistemi. Bagaj hacmi, koltuk konfigürasyonuna göre 290 litreden (üçüncü sıranın arkasında) 2.017 litreye kadar değişiyor. Lexus TZ, motorlar ve batarya Lexus TZ, çift motorlu ve DIRECT4 dört tekerlekten çekişli elektrikli bir düzen kullanıyor. Önde ve arkada yer alan iki eAxle motorun her biri 167 kW (227 bg) güç üretiyor; toplam güç 408 bg olarak veriliyor ve aks başına 268,6 Nm tork sunuluyor.

Boyut ve kütle dikkate alındığında performans değerleri iddialı: 0-100 km/s hızlanma 5,4 saniye olarak açıklanıyor. Lityum iyon bataryanın kapasitesi 95,8 kWh; menzil ise 530 km’ye kadar olarak tahmin ediliyor. Şarj tarafında Lexus, 22 kW AC yerleşik şarj ve 150 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği öngörüyor. DC şarjda ’dan ?’e şarj yaklaşık 35 dakika sürüyor. Ayrıca Dynamic Rear Steering sistemi de yer alıyor. Bu sistem, sürüş koşuluna bağlı olarak arka tekerleklerin ön tekerleklere göre aynı ya da ters yönde, 4 dereceye kadar dönmesini sağlıyor. Düşük ve orta hızlarda manevra kabiliyetini ve direksiyon tepkilerini iyileştirirken, yüksek hızlarda aracın stabilitesini artırıyor. Ek olarak, dönüş yarıçapı 5,4 metreye düşüyor (bu sistemin olmadığı durumda 5,8 m). Lexus TZ, fiyat Lexus, yeni TZ’nin resmî fiyatlarını henüz açıklamadı. Modelin Avrupa bayilerine 2027 içinde gelmesi ve markanın elektrikli ürün gamının zirvesine konumlanması bekleniyor. Bir fikir vermesi açısından, TZ’nin yaklaşık 60.000 €'dan başlayan RZ’nin üzerinde konumlanması olası görünüyor. Geniş bagajlı, üst düzey işçilikli ve elektrikli powertrain'lere sahip 6 koltuklu büyük SUV. şarj tarafında Lexus, 22 kW AC yerleşik şarj ve 150 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği öngörüyor.

