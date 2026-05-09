Japon markadan 6 koltuklu büyük SUV: Öve öve bitiremedi! Araç sahibi olmak isteyenler çok sevinecek

Ön tasarım, Lexus’un tipik kum saati formunu elektrikli döneme uyarlıyor; çok ince farlar ve modern bir ışık imzası dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında uzatılmış tavan çizgisi, kısmen gövdeyle hizalı kapı kolları ve 22 inçe kadar jantlar öne çıkıyor. Lexus TZ, iç mekân! Kabin, projenin asıl odak noktası. Lexus açıkça “Driving Lounge” (Sürüş Salonu) ifadesini kullanıyor; tüm yolcular için dinlenme ve sessizlik sunmayı hedefleyen bir ortamdan söz ediyor. Düzen, üç sıraya yayılan 6 koltuktan oluşuyor; ikinci sırada iki bağımsız koltuk yer alıyor. Zemin altına yerleştirilen batarya ve geleneksel orta tünelin olmaması sayesinde, arkada seyahat edenler için de iç mekân hacmi oldukça geniş. Üçüncü sıra yetişkinler için de yeterli alan vadediyor; erişim ise kızaklı koltuklarla kolaylaştırılıyor. Malzeme seçiminde sürdürülebilirlik ve el işçiliğiyle gelen lüks vurgulanıyor. Lexus; işlenmiş bambu, geri dönüştürülmüş alüminyum ve Japon Omotenashi geleneğinden ilham alan rafine döşemeler kullanıyor. Büyük panoramik cam tavan, üç sıranın tamamını kapsayarak ferahlık hissini güçlendiriyor. Teknoloji tarafında 14" merkezi ekran, 12,3" dijital gösterge paneli ile destekleniyor. Ayrıca yeni Lexus gizli/geri çekilebilir kumandalar da ilk kez kullanıma sunuluyor; bu kumandalar konsola ve direksiyona entegre ediliyor. Bilgi-eğlence sistemi Arene yazılım platformunu kullanıyor; gelişmiş bağlı servisler, kablosuz (over-the-air) güncellemeler ve paylaşılabilir dijital anahtar gibi özellikleri içeriyor. Konfor tarafında da ayrıntılara önem verilmiş: havalandırmalı ve ısıtmalı koltuklar, puf tarzı bacak dayama ve 21 hoparlörlü Mark Levinson ses sistemi. Bagaj hacmi, koltuk konfigürasyonuna göre 290 litreden (üçüncü sıranın arkasında) 2.017 litreye kadar değişiyor. Lexus TZ, motorlar ve batarya Lexus TZ, çift motorlu ve DIRECT4 dört tekerlekten çekişli elektrikli bir düzen kullanıyor. Önde ve arkada yer alan iki eAxle motorun her biri 167 kW (227 bg) güç üretiyor; toplam güç 408 bg olarak veriliyor ve aks başına 268,6 Nm tork sunuluyor.