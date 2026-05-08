Girdiği an çok kolay kendini öldürüyor: Bu kuş özgürlüğüne öylesine düşkün ki! İşte merak edilenler

Karaköse, "Yapılacak en güvenli seçenek, eğer ebabil yaralıysa, elimizle zorla tutmadan, delikli bir karton kutuya alıp veteriner hekimlere veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürmektir. Tamamen sağlıklı olduğuna eminlerse yüksek bir yerden ebabil kuşlarını özgür bırakabiliriz. Ebabil kuşları direkt yerden hareket etmeye uygun kuşlar olmadıkları için yüksek bir yerden bırakmak gerekir" şeklinde konuştu. Ebabil kuşları (Apus apus), ömürlerinin neredeyse ?-0'ünü havada geçiren, uyurken bile uçabilen, kırlangıca benzeyen ancak daha uzun kanatlı, 13-17 cm boylarında özel canlılardır. Yerde yürüyemezler, ayakları zayıftır ve sadece yuva döneminde inerler. Böcek, sinek ve çekirge ile beslenirler.