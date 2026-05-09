Pendik’te akılalmaz kaza! Kopan afiş motosikletli kadını yere savurdu
İstanbul Pendik’te metro çalışması yapılan alandaki güvenlik duvarına asılı afişin kopan parçaları, seyir halindeki kadın motosiklet sürücüsünün yüzüne çarptı. Kontrolünü kaybedip yere düşen sürücü yaralandı.
İstanbul Pendik’te motosikletiyle ilerleyen kadın sürücü, yoldaki beklenmedik tehlikeyle kaza yaptı.
Olay, 7 Mayıs Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın motosiklet sürücüsü seyir halindeyken metro çalışması yapılan bir alandaki güvenlik duvarına asılan afişin yırtılan parçaları yüzüne çarptı. Kontrolünü kaybeden kadın motosikletiyle yere düştü. Yaralanan sürücüyü görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.