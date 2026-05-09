Küçültülmüş Zafer Günü geçit töreninde konuştu NATO’yu suçladı

Yüzlerce askeri personelin önünde ve birkaç dünya liderinin eşliğinde konuşan Rusya Devlet Başkanı, "haklı" bir savaş yürüttüğünü söyledi ve Ukrayna'yı "tüm NATO bloğu tarafından silahlandırılan ve desteklenen" "saldırgan bir güç" olarak nitelendirdi.

Bu açıklamalar, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi anmak için Rusya'nın bazı bölgelerinde yapılan sessiz kutlamalar arasında geldi.

Kutlamalar öncesinde Rusya ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü duyurduğu üç günlük ateşkesi gözlemleme konusunda anlaştılar.

Yaklaşık yirmi yıldır ilk kez Moskova'daki Zafer Günü geçit töreninde hiçbir askeri teçhizat yer almadı. Ancak sıkılaştırılmış güvenlik önlemleri altında, askeri personel Kızıl Meydan'da kalabalıklar halinde yürüyüş yaptı.

Putin kalabalığa hitaben yaptığı konuşmasına, İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB askerlerinin yaptığı fedakarlıkları anarak başladı.

Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak, "Muzafferler kuşağının büyük başarısı, bugün özel askeri operasyonun hedeflerini gerçekleştiren askerlere ilham veriyor. Onlar, NATO'nun tüm bloğu tarafından silahlandırılmış ve desteklenen saldırgan bir güçle karşı karşıyalar. Ve buna rağmen kahramanlarımız ilerlemeye devam ediyor." dedi

Rus lider, konuşmasına devam ederek Rus vatandaşlarını övdü ve bilim insanları, mucitler, askeri muhabirler, doktorlar ve öğretmenler de dahil olmak üzere işçilerin savaş çabalarına yaptıkları katkılara değindi.

"Askeri taktikler ne kadar değişirse değişsin, ülkenin geleceği halk tarafından güvence altına alınıyor," dedi.

Konuşmanın hemen ardından, askeri bando eşliğinde müzik çalınmadan önce toplar art arda ateşlendi.

Putin'in arkasında Belarus lideri Alexander Lukashenko vardı.

Etkinliğe Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith ve Malezya Kralı Sultan İbrahim de katıldı.

Geçen yılki 80. yıl dönümü geçit törenine kıyasla, bu yılki törene çok daha az dünya lideri katıldı. Geçen yılki törene Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da katılmıştı.

Putin'in konuşmasının ardından Rus televizyon izleyicilerine cephedeki askerlerin görüntüleri de yayınlandı.