Hafızlık yarışması birinciliğinden İçişleri Bakanlığına: Mustafa Çiftçi'den samimi açıklamalar
Yücel Kaya

Erzurum Valiliği dönemindeki başarılı çalışmalarının ardından İçişleri Bakanı olarak atanan ve kamuoyunda "hafız vali" olarak tanınan Mustafa Çiftçi, yoğun çalışma temposu ile özel yaşamına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dün bir televizyon kanalına konuk olan Bakan Çiftçi, hafızlığını korumak için her gün disiplinli bir şekilde ezber tazelediğini belirtti.

Bakanlık görevindeki yoğun mesaisine rağmen manevi çalışmalarını ihmal etmediğini ifade eden Mustafa Çiftçi, sabahları evden çıkmadan önce mutlaka Kur'an-ı Kerim çalıştığını söyledi. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün 45 dakika ezber tazeliyorum"

"Hafızlığımı unutmamak için bir zaman ayırıyorum. Mutlaka sabahları bakanlığa gelmeden önce bir 45 dakika çalışıyorum ki ezberlerimi tazelemiş olayım."

Yoğun mesai ve aile desteği

Çalışmalarının sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, bu süreçte ailesinin büyük desteğini gördüğünü dile getirdi. Eve sadece dinlenmek için gidebildiğini söyleyen Çiftçi, "Ailem bu duruma artık alıştı, onların hakkı üzerimde çok büyük." diyerek ailesine teşekkür etti.

Başarılarla dolu hafızlık süreci

Bakan Çiftçi'nin hafızlık hassasiyeti sadece bir alışkanlıktan ibaret değil. Kendisi, 2024 yılında Erzurum Valisi olarak görev yaptığı dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hafız Kal Yarışması" Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde birinci olarak bu alandaki yetkinliğini kanıtlamıştı.

"İskilipli Atıf Hoca mazlum biridir"

Bakan Çiftçi, geçmişte Çorum'da görev yaparken İskilipli Atıf Hoca'nın anma etkinliklerine katılmasıyla da gündeme gelmişti. Kendisine yönelik eleştirilere o dönem net bir yanıt veren Çiftçi, Atıf Hoca’nın haksız ve hukuksuz yere idam edildiğini belirterek, "İskilipli Atıf Efendi bize hain diye tanıtılan, mazlum ve mağdur insanlardan biridir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığın idari yükünü omuzlarken kişisel disipliniyle örnek olan Mustafa Çiftçi, "hafız bakan" kimliğiyle hem siyaset hem de toplum nezdinde dikkat çekmeye devam ediyor.

