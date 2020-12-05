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Aktüel Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi
Aktüel

Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:25:20 -
Yargıtay mesai arkadaşlarına hakaret eden işçiyi affetmedi

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerinde çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki iş yerinde çalışan kişi, baskı uyguladığı diğer çalışanlara küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bunun üzerine işçi, Alanya 1. İş Mahkemesinde dava açtı.

Yargılama sürecinde iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia eden işçi, kendisine "mobbing" uygulandığını savundu.

İşveren ise davacı işçinin, diğer çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu, çalışanlara küfür ve hakaret ettiğini, bu yönde diğer işçilerin yazılı beyanlarının bulunduğunu ileri sürdü.

Mahkeme, davacı işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise iş akdinin, davacı işçinin diğer çalışanlara sataşmasından dolayı haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak yerel mahkeme kararını bozdu.

Fesih öncesinde birden fazla işçinin işverene yazılı olarak başvurduğuna işaret edilen kararda, davacının sataşma ve hakaret içerikli sözlerinden şikayet edildiği belirtildi.

Şikayetlerin tanık beyanlarında da yer aldığı kaydedilen kararda, davalı işverenin fesihte haklı olduğu gözetilerek kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi gerekirken kabul edilmesinin hatalı olduğu vurgulandı.

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