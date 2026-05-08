İran ordusundan yeni açıklama! ABD'nin İran petrol tankerini hedef aldığı belirtildi

İran ile ABD hattında gerilim yeniden deniz trafiği üzerinden tırmanıyor. İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi olan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini ve İran’a ait bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

İranlı yetkililerin açıklamasına göre saldırının hedefindeki tanker, İran kıyı sularında Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı yönüne doğru ilerliyordu. Tahran yönetimi, bu hamlenin doğrudan ateşkes koşullarını ihlal ettiğini savundu.

Tesnim Haber Ajansı, Zülfikari'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "ABD ordusu ateşkesi ihlal ederek, İran kıyı sularında Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı yönüne ilerleyen İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldı." ifadesi yer aldı.

İranlı Sözcü, ayrıca yine ABD ordusunun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre açıklarında Hürmüz Boğazı'na giriş yapan başka bir gemiye daha saldırı düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, ABD tarafından hedef alınan gemilerin zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi.