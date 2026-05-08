Sarı kafa Trump dalga geçiyor! "Aşk dokunuşu yaptık"

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yeniden tartışma konusu olan ateşkes sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, sahada yaşanan son saldırılara rağmen ateşkesin bozulmadığını savunarak, sürecin halen devam ettiğini söyledi.

Trump’ın açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise son saldırıları tanımlama biçimi oldu. ABD Başkanı, yaşanan askeri hareketliliği “küçük bir dokunuş” olarak nitelendirdi. Bu ifade, hem diplomatik çevrelerde hem de kamuoyunda yeni tartışmaların önünü açtı.

ATEŞKESİN SÜRDÜĞÜNÜ SAVUNDU

Son dönemde karşılıklı saldırı iddiaları ve sahadaki askeri hareketlilik nedeniyle ateşkesin fiilen sona erip ermediği sorusu daha yüksek sesle soruluyordu. Trump ise yaptığı son değerlendirmeyle, mevcut düzenin hâlâ yürürlükte olduğu mesajını vermeye çalıştı.

Bu açıklama, Washington’ın en azından resmi söylem düzeyinde ateşkes zeminini korumak istediğini gösterdi. Ancak sahadaki gelişmelerin bu söylemle ne kadar uyumlu olduğu konusu belirsizliğini koruyor.

SON SALDIRILARA FARKLI TANIM

Trump’ın son saldırıları “aşk dokunuşu” ya da “küçük bir dokunuş” olarak tanımlaması, yaşanan askeri olayların ciddiyetini yumuşatma çabası olarak değerlendirildi. Bu yaklaşım, gerilimin daha büyük bir çatışmaya dönüşmediği mesajını verme amacı taşıyor olabilir.

Öte yandan bu sözler, özellikle sahada doğrudan çatışma ve saldırı riski yaşayan taraflar açısından dikkat çekici bir siyasi dil kullanımı olarak öne çıktı.

GÖZLER SAHADAKİ GELİŞMELERDE

Trump’ın ateşkesin sürdüğünü söylemesi, bölgedeki askeri hareketliliğin sona erdiği anlamına gelmiyor. Son günlerde peş peşe gelen saldırı ve misilleme iddiaları, sahadaki durumun son derece kırılgan olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle önümüzdeki süreçte yalnızca liderlerin açıklamaları değil, sahadaki somut gelişmeler de ateşkesin gerçekten ayakta kalıp kalmadığını belirleyecek.