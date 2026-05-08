  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan, BM üyelerine Hürmüz Boğazı çağrısı! Taslağın onaylanmamasını istedi İran’dan misilleme açıklaması! Karşılık verecekler Sarı kafa Trump dalga geçiyor! "Aşk dokunuşu yaptık" CENTCOM bahane üretiyor! Saldırının nedenini açıkladılar Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi İran ordusundan yeni açıklama! ABD'nin İran petrol tankerini hedef aldığı belirtildi İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de Barış umutları soluyor! ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"
Spor Fenerbahçe'de Konya mesaisi
Spor

Fenerbahçe'de Konya mesaisi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de Konya mesaisi

Şampiyonluk hayali dara giren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

 

Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

2 eksik var

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Kaleci Ederson cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak.

 

Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise yarın takımdaki yerini alabilecek.

5 isim kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.

Bu futbolcuların yarınki maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Merakla beklenen gelişme! Fenerbahçe’de Hakan Safi adaylığını açıkladı
Merakla beklenen gelişme! Fenerbahçe’de Hakan Safi adaylığını açıkladı

Spor

Merakla beklenen gelişme! Fenerbahçe’de Hakan Safi adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı
Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı

Spor

Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi kimdir? Hakan Safi ne iş yapıyor? Hakan Safi'nin şirketi ve serveti...
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi kimdir? Hakan Safi ne iş yapıyor? Hakan Safi'nin şirketi ve serveti...

Spor

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi kimdir? Hakan Safi ne iş yapıyor? Hakan Safi'nin şirketi ve serveti...

Fenerbahçe'de flaş seçim gelişmesi
Fenerbahçe'de flaş seçim gelişmesi

Spor

Fenerbahçe'de flaş seçim gelişmesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23