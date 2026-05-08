CENTCOM bahane üretiyor! Saldırının nedenini açıkladılar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’ndan geçen Amerikan donanma unsurlarına İran tarafından saldırı düzenlendiğini öne sürerek, buna savunma amaçlı karşılık verdiklerini açıkladı. Açıklamada, ABD unsurlarının vurulmadığı vurgulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son günlerde İran ile yaşanan askeri gerilime ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçerek Umman Körfezi yönüne ilerleyen ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerlerinin İran tarafından hedef alındığı iddia edildi.

Komutanlık, söz konusu saldırıların herhangi bir tahrik olmadan gerçekleştiğini savunurken, Amerikan güçlerinin buna meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiğini belirtti. Böylece Washington yönetimi, İran topraklarına yönelik son hava saldırılarını savunma gerekçesiyle temellendirmiş oldu.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun İran'ın Keşm Limanı ve Bender Abbas'a yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu hava saldırılarının "İran'ın herhangi bir tahrik olmadan yaptığı saldırılara karşı meşru müdafaa amaçlı" gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "7 Mayıs'ta ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken, ABD güçleri İran'ın herhangi bir tahrik olmadan yaptığı saldırıları engelledi ve meşru müdafaa amaçlı saldırılarla karşılık verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran’ın çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük botlarla saldırılar düzenlediği iddia edilerek, ABD donanmasına ait hiçbir unsurun vurulmadığı vurgulandı.

ABD donanmasının söz konusu saldırıların kaynağı olduğu tespit edilen İran askeri tesislerini hedef aldığı ifade edilen açıklamada, hangi bölgelerin hedef alındığı ise paylaşılmadı.

Açıklamada, "gerginliğin tırmanmasının istenmediği ancak CENTCOM'un "ABD güçlerini korumaya" devam edeceği kaydedildi.

Fox News kanalı, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD ordusunun İran’ın Keşm Limanı ile Bender Abbas’a hava saldırıları düzenlediğini ancak bunun "ABD için ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini" iddia etmişti.

