Neredeyse herkesin evinde bulunuyor! Son yılların en popüler mutfak aletine yasak geliyor
Avrupa’da mutfakların vazgeçilmezi haline gelen Air Fryer’lar, Avrupa Birliği’nin insan sağlığına zararlı PFAS kimyasallarına yönelik hazırladığı yeni kısıtlama paketinin odağına yerleşti. Yapışmaz kaplamalarda kullanılan ve doğada parçalanmayan bu "sonsuz kimyasallar"ın hormon sistemi ve bağışıklık üzerindeki riskleri nedeniyle, üreticilerin önümüzdeki yıllarda seramik gibi alternatiflere geçmesi zorunlu olacak. Düzenleme ani bir yasak getirmese de tüketicilerin bundan sonra alacakları ürünlerin kaplama malzemesine dikkat etmesi hayati önem taşıyor.