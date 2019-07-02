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Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis cezası!

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan Yargıtay eski Üyesi İrfan Doğan, mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:26
Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis cezası!

Eski Yargıtay üyesi İrfan Doğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Doğan ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Doğan, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Doğan, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Doğan ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

İrfan Doğan'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Doğan hakkında adli kontrole ve yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:26
  1. Eski Yargıtay üyesi İrfan Doğan
  2. FETÖ davası
  3. hapis cezası

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