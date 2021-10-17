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Gündem Yargıtay, eşi FETÖ’den ihraç edilen çalışanını ‘şüphe feshi’ ile işten çıkaran işvereni haklı buldu
Gündem

Yargıtay, eşi FETÖ’den ihraç edilen çalışanını ‘şüphe feshi’ ile işten çıkaran işvereni haklı buldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası eşi meslekten ihraç edilen ve tutuklu bulunan bir kişi, çalıştığı kurumdan yönetim kurulu kararıyla "eşinin tutuklu oluşunu sakladığı ve kurumun stratejik bir konumda olması" gerekçe gösterilerek "şüphe feshi" ile işten çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:49:00 -
Yargıtay, eşi FETÖ’den ihraç edilen çalışanını ‘şüphe feshi’ ile işten çıkaran işvereni haklı buldu

Bunun üzerine açılan işe iade davasına bakan iş mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, mahkemece şüphe feshine dayanak somut ve objektif olguların araştırılması, bu araştırmanın sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yeniden yargılamada Ankara 10. İş Mahkemesi, davacının işe iadesine hükmetti. Kararın temyizi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkemenin işe iade yönünde verdiği kararın bozulmasına karar verdi.

Dairenin bozma gerekçesinde özetle şunlar kaydedildi: "Davacının çalıştığı kurumun konumu, stratejik yapısı ve davacının görevi, davacının eşinin FETÖ terör örgütü ile bağlantısı sebebiyle mesleğinden ihraç edilmiş ve tutuklu olması da dikkate alındığında, davalı işverenin şüpheyi haklı kılan ciddi, önemli ve somut vakıaların varlığını ispat ettiği kabul edilmelidir. Somut olayda gerçekleşen şüphenin, davalı işverenin işçiye duyduğu güveni zedelediği ve işçiyi çalıştırmaya devam etmesinin mümkün olmadığı açıktır. Hal böyle olunca mahkemece feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”

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