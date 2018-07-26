0553 313 94 23

Yargıtay: Engelli aracını başkaları kullanırsa, kasko hasarı ödemez

Engelli raporu ile ÖTV ve MTV’den muaf olarak alınan araçların sürücülerine Yargıtay’dan kötü haber geldi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:39
Yargıtay: Engelli aracını başkaları kullanırsa, kasko hasarı ödemez

Özürlü kişi üzerine vergisiz araç alındığında o aracın sadece engelli, birinci derece yakını veya engellinin SGK’lı işçisinin kullanabileceği, bunun dışındaki kişilerin aracı kullanması halinde yapacakları kazanın kasko güvencesinden yararlanamayacağı belirtildi.   TÜİK verilerine göre Türkiye’de 5 milyonun üzerinde engelli vatandaş bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:39
  1. engelli aracı
  2. kasko

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener'in İP'ini koparan sözler ortaya çıktı
    1. Meral Akşener'in İP'ini koparan sözler..
    2. Suç makinesine şoke eden baskın! Böyle..
    3. İnşaat işçisi eldivenini çıkardı,..
    4. Yargıtay: Engelli aracını başkaları..
    5. Borçları yapılandırın
    6. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın..
    7. Tütünden 2 milyar dolar gelir elde..
    8. Kadın hangi durumda mehri alamaz?
    9. TSK er alımı yapmayacak mı? Bakan..
    10. İranlı din adamı Nakaviyan Türkiye'yi..
    11. Göz kaşıntısının nedenleri nelerdir?
    12. Berna Laçin’lerde, suçlu biraz da biz..
    13. Dört büyüklerin borcu dağları aştı
    14. Orman yangınını söndürmek için bomba..
    15. Enflasyon raporu için tarih belli oldu
    16. Arı sokması belirtileri nelerdir?
    17. Simidin tadını susam kaçırdı
    18. Dolara 5 TL oyunu
    19. SSK Bağ Kur Emekli Sandığı zam..
    20. Sinüzitte bitkisel tedavi yöntemleri..
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman