Yargıtay: Engelli aracını başkaları kullanırsa, kasko hasarı ödemez

Özürlü kişi üzerine vergisiz araç alındığında o aracın sadece engelli, birinci derece yakını veya engellinin SGK’lı işçisinin kullanabileceği, bunun dışındaki kişilerin aracı kullanması halinde yapacakları kazanın kasko güvencesinden yararlanamayacağı belirtildi. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 5 milyonun üzerinde engelli vatandaş bulunuyor.