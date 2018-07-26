Yargıtay: Engelli aracını başkaları kullanırsa, kasko hasarı ödemez
Engelli raporu ile ÖTV ve MTV’den muaf olarak alınan araçların sürücülerine Yargıtay’dan kötü haber geldi.26 Temmuz 2018 Perşembe 10:39
Özürlü kişi üzerine vergisiz araç alındığında o aracın sadece engelli, birinci derece yakını veya engellinin SGK’lı işçisinin kullanabileceği, bunun dışındaki kişilerin aracı kullanması halinde yapacakları kazanın kasko güvencesinden yararlanamayacağı belirtildi. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 5 milyonun üzerinde engelli vatandaş bulunuyor.
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