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Gündem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Muhsin Şentürk seçildi
Gündem

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Muhsin Şentürk seçildi

Yeniakit Publisher
2024-05-16 00:28:00 - 2024-05-16 00:33:12
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Muhsin Şentürk seçildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk’ün seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yer aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154'üncü ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

Kaynak: İHA

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