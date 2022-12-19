Yargıtay Başsavcısı talep etti: HDP'nin o hesapları bloke edilsin!

Anayasa Mahkemesi'ne "ivedi" bir talep yazısı gönderen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin içinde Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.

Talep metninde, "HDP’nin terör örgütü ile organik bağı dava sürecinde de devam ediyor. Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulsun." diyen Şahin, "7 Haziran 2021 tarihli iddianamemiz ve 29 Kasım 2021 tarihli esas hakkındaki görüşümüzde ayrıntılarıyla açıklanan ve davalı partinin terör örgütü ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği anlaşılmakla, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmek zarureti hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bekir Şahin Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği yazıya şöyle devam etti:

Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına geldiği de gözetilerek; davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak; talebimizin ivedilikle görüşülüp, devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.

Kaynak: Habertürk